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Çankaya Belediyesinden istihdam garantili eğitim

Çankaya Belediyesi; çağrı merkezi elemanı, kat görevlisi ve dikiş elemanı olmak isteyenlere istihdam garantili kurslarda eğitim veriyor.


Çankaya Belediyesinin istihdam garantili eğitimlerinin sayısı artıyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile istihdam garantili düz dikiş eğitimine başlayan Çankaya Belediyesi çağrı merkezi elemanı ve kat görevlisi elemanı yetiştirmek üzere kurslara başlıyor. Eğitimler 100. Yıl İş ve İstihdam Atölyesi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek. 6 ay sürecek olan eğitimler için yaş aralıkları ise çağrı merkezi elemanı 18-30, kat görevlisi 18-40, dikiş 18-50 olarak belirlendi. Kursiyerlere günlük olarak 25 lira yol ve yemek ücreti verilecek. Hafta içi her gün 6 saat verilecek eğitimler için son başvuru tarihi ise 25 Ekim.


Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Birimi tarafından yürütülecek olan eğitimlerin ardından sınav yapılacak. Başarılı olanlar eğitim aldıkları alanlarda işe yerleştirilecek.

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