Çankaya Belediyesinden kadınların sorunlarına yönelik eğitim hizmeti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların istihdam, eğitim ve sağlık konularından eşit bir biçimde yararlanmaları için çalıştıklarını belirtti.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile iş birliği protokolleri imzaladı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nünde eğitim hizmeti verdi.

Toplumsal cinsiyet ve kadının insan hakları alanlarında eğitimler düzenleyen Çankaya Belediyesi, eğitimlerden yaklaşık bin kişinin yararlanmasını sağladı. 9 farklı semtte gerçekleştirdiği mahalle toplantılarıyla kadınların sorun ve taleplerini dinleyerek çözümler üreten Çankaya Belediyesi, kadınların kendilerinin ürettiği el emeği ürünlerinden gelir elde etmelerini sağlamak için alışveriş merkezlerinde stantlar kurdu. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği stantlardan çok sayıda kadın yararlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise kadınlar için film gösterimi, söyleşi düzenleyen, dergi çıkartan, kadın haklarına yönelik bilgilendirici broşürler dağıtan belediye, düzenlediği konserlerle de kadınların baskıya, sömürüye ve şiddete karşı bir arada olmalarını sağladı.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadını ikinci plana atan anlayışa karşı mücadele ettiklerini belirterek, kadınların istihdam, eğitim ve sağlık konularından eşit bir biçimde yararlanmaları için çalıştıklarını belirtti. Belediyenin de tarafı olduğu Avrupa Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde planlamalar ve hizmet üretimleri yaptıklarını vurgulayan Başkan Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı çalışmaları yerine getiren belediyelere yönelik hayata geçirdiği ‘Mor Bayrak’ı alan ilk belediyeyiz. Bu takdirle, çalışmalarımızı artırarak diğer belediyelere de örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.