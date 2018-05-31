Çankaya Belediyesinden kültür sanat etkinlikleri

Çankaya Belediyesi, Haziran ayında Ankaralıları birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak. Bozkır ekolojisinden Arjantin gravürüne, Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunlarının sergisinden Neşet Ertaş türküleri konserine birçok farklı etkinlik Çağdaş Sanatlar Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Galeri Çankaya’da sanatseverlerle buluşacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 1-18 Haziran tarihleri arası Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisine ev sahipliği yapacak. Fakültenin resim, görsel iletişim tasarımı, fotoğraf-video ve kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümlerinden mezun olan öğrencilerin eserleri sergilenecek. 2 Haziran’da ise Çankaya Musiki Cemiyeti’nin kuruluşunun 26. yılı ’’Şarkılarla Bir Bahar Akşamı’’ konseri ile kutlanacak. Merkez 4-17 Haziran tarihleri arasında Japon Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek ’’Kış Bahçesi: Japon Çağdaş Sanatında Mikropop İmgesinin Keşfi’’ sergisi ile sanatseverleri buluşturacak. ÇSM, Haziran ayının son haftası ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 mezunlarının sergisine ev sahipliği yapacak.

Bozkır ekosistemlerini barındırdığı bitki ve hayvan çeşitliliği, toprağı, jeolojik geçmişi ve iklimiyle daha yakından tanıtmayı amaçlayan Bozkır Ekolojisi Okulu, 5-8 Haziran tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek eğitimlere katılmak için derneğe e-posta veya telefon yoluyla kayıt yaptırılması gerekiyor.

Merkez 6-22 Haziran tarihleri arasında Dünya Çevre Günü kapsamında ’’Açıklık’’ sergisine ev sahipliği yapacak. Arjantin Büyükelçiliğinin düzenleyeceği ’’Çağdaş Arjantin Gravüründe Kişiliğin ve Maddenin Temsili’’ temalı gravür sergisi ise 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde olacak. Sergide, çağdaş gravür sanatçılarının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yılmaz Güney Sahnesi, 9 Haziran’da Artvin Deriner Türk Müziği Korosu’nun ’’Türk Müziği Konseri’’ne ev sahipliği yapacak. 20 Haziran tarihinde ise ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehirliler Derneği ve Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseri ile anılacak. Öğretmenler Tiyatro Topluluğu’nun ’’Akümülatörlü Radyo’’ oyunu 27 Haziran tarihinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kızılay’ın merkezinde vatandaşların sanatla buluşma adresi olan Galeri Çankaya, 2-7 Haziran tarihleri arasında ’’İçimizden Renkler’’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak.