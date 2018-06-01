Çankaya Belediyesi’nden teknoloji kampı

Çankaya Belediyesinin ücretsiz teknoloji eğitimi verdiği Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı için başvurular başlıyor. Beş dönem halinde 9-16 yaş arası çocuklara verilecek eğitimler, 25 Haziran’da başlayıp 7 Eylül’de sona erecek. Teknoloji Evi’nde güz ve bahar döneminde eğitim alan 384 çocuk, sertifika alma başarısı gösterdi. ’’Kod’’, ’’3D Tasarım’’ ve ’’Robot’’ atölyelerinde teknoloji eğitimi imkanı bulan çocukların yanı sıra farklı okullardan gelen bin 350 çocuk da teknoloji ile tanışma imkanı buldu. Çankaya Belediyesinin tüm çocukların yararlanabilmesi, kendilerine yeni ufuklar açabilmesi ve mesleki anlamda kendini yönlendirme fırsatı yakalaması için sunduğu bu ücretsiz hizmet kapsamında her çocuk her atölyeden sadece bir kez yararlanabiliyor.

’’Kod’’, ’’3D Tasarım’’ ve ’’Robot’’ atölyelerinde teknoloji ile buluşan çocuklar, bilgisayar ve fizik mezunu uzman eğitmenler eşliğinde dünyanın ulaştığı son teknolojiyi öğrenip kendi tasarımlarını yapmanın da heyecanını yaşıyor. Yaz dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 458 90 00/ 2904 numaralı telefonunu arayarak Yaz Kampı’na başvuruda bulunabilirler. Çocuk Teknoloji Evi’nde dersler, 25 Haziran-6 Temmuz, 9 Temmuz-20 Temmuz, 23 Temmuz-3 Ağustos, 6 Ağustos-17 Ağustos, 27 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde beş dönem halinde gerçekleşecek.

Kod Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabiliyor. Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını da yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan robot atölyesinde ise yaş guruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.