Çankaya Belediyesinden ücretsiz internet

Kamusal alanda ücretsiz ve kablosuz internet uygulamasını başlatan Çankaya Belediyesi, bu alanda her gün bin vatandaşın hizmet almasını sağlıyor. Çankaya Belediyesi ana hizmet binası ve Sakarya Caddesi ile Lozanpark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Ahmed Arif Parkı’nda devam eden ücretsiz internet hizmetine Çankayalılar da yoğun ilgi gösteriyor. Bu altı noktada verilen ücretsiz internet hizmetiyle her gün bin vatandaş dünyaya Çankaya’dan bağlanıyor. 2015 yılında hizmete giren ücretsiz kablosuz ağa katılım mevsimsel olarak da farklılık gösteriyor.

Bin kişi aynı anda kullanabiliyor

Türk Telekom ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında ücretsiz internetin etki alanı, bin kişinin aynı anda kullanımına uygun. Ücretsiz wi-fi hizmeti verilen 6 noktada yönlü ve 360 derece konuşlandırılan cihazlar sayesinde vatandaşlar, 25-30 metre çaplı çevresinde kesintisiz ve sağlıklı 30 megabit hızında internet hizmeti alabiliyor. Belediye binası içerisine de yerleştirilen cihazlarla Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Vezneler ve İmar Müdürlüğüne gelen vatandaşlar da hizmetten yararlanabiliyor. Bina içerisinde bulunan ücretsiz internet etki alanı, 50 vatandaşın aynı anda kullanabilmesine olanak sağlıyor.