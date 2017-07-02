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02 Temmuz 2017 12:56

Çankaya Belediyesinden vatandaşlara "sokaklara bir kap su bırakalım" çağrısı

Çankaya Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için parklara su kapları yerleştirdi.

Çankaya Belediyesinden vatandaşlara

02 Temmuz 2017 12:56

Yetkililer, vatandaşlara da bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Parklara sokak hayvanları için su kabı yerleştiren Çankaya Belediyesi, vatandaşlara da evlerinin ve iş yerlerinin önüne su kabı bırakmaları çağrısında bulundu. Mühye Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Çayyolu Geçici Bakım İstasyonu’nda da sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının dışarıda kalanlara göre koşullarının iyi olduğunu, dışarıda kalan sokak hayvanları için vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini bildirdi.


Barınakta bulunan köpek kulübelerini ve tel alanların içerisini suyla serinleten barınak çalışanları, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde hayvanların suyla daha fazla temas ederek serinlemesini sağlıyor. Suyu çok seven ve sürekli hortumdan akan suyun altına girmeye çalışan bazı köpekler ise barınakta renkli görüntüler yaşanmasına vesile oluyor.




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