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27 Şubat 2018 11:59

Çankaya Belediyesinin emekçileri onurlandırıldı

Çankaya Belediyesinde geleneksel hale getirilen ayın personeli programı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in katılımıyla gerçekleşti.

Çankaya Belediyesinin emekçileri onurlandırıldı

27 Şubat 2018 11:59


Çankaya Belediyesinde geleneksel hale getirilen ayın personeli töreni ile çalışan personel onurlandırıldı. Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin hizmet noktasında geldiği yerin gurur verici olduğunu belirterek, “Bazen çalışanlar emeğimiz görülüyor mu sorusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Biz de onların emeklerini göz ardı etmeden küçük de olsa ödül vererek onurlandırmaya çabalıyoruz. Çankaya Türkiye’nin gözbebeği bir ilçe ve bu değere katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.


Ayın personellerinin yanı sıra emekli olan personelin de katıldığı törende Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanlarından birer kişi ayın personeli seçildi.




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