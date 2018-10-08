Çankaya Dans Merkezi hizmete açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi Dans Merkezi'ni Hoy-Tur dansçılarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirdi.

Türkiye ve dünya birincilikleri ile halk danslarında bir marka olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları yeni merkezine kavuştu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi Dans Merkezi'ni Hoy-Tur dansçılarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirdi. Açılış öncesi Hoy-Tur farklı yörelere ait halk oyunlarını icra etti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hoy-Tur Belediyemizin yıllardır gururu olan bir topluluk. Sadece Türkiye'de değil adını dünyaya duyurmuş bir grup. Biz de Hoy-Tur'umuza daha fazla sahip çıkmak adına kendilerinin rahatlıkla kullanacağı bu güzel tesisi yeni başarılar için açıyoruz” dedi.

Görev başında olduğu günden bu yana Çankaya'nın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini dile getiren Taşdelen, kreşlerden yüzme havuzlarına, Çankaya Evlerinden kapalı pazar yerlerine çok büyük yelpazede hizmet gerçekleştirdiklerini aktardı. Belediye olarak 4,5 yılda Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve yeniden inşa ettikleri Yılmaz Güney Sahnesi'ni hizmete açtıklarını, Atatürk Kültür Merkezi ve Mülkiye Kültür Merkezinin ise kısa sürede açılacağını hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen beşinci olarak ise Oran'da Nazım Hikmet Kültür ve Gençlik Merkezi'ni açacaklarının müjdesini verdi. 4 bin 200 metrekarelik alanda 250 kişilik konferans salonu, atölye ve dersliklerin bulunacağı bilgisini paylaşan Taşdelen, bu ay içerisinde Bülent Ecevit Buz Sporları Salonunu, Kasım ayı başında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü simgeleyen Adalet Parkı'nın açılacağını kaydetti. Taşdelen tıpkı Hoy-Tur gibi bir marka olan 1000 Çocuk Korosu için ise daha geniş kapsamlı bir müzik okulu açılacağını söyledi. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu belirten Taşdelen “Tüm Türkiye'de en çok yatırım yapan belediye Çankaya Belediyesi'dir” diyerek tüm bu yatırımların bir kuruş borçlanmadan yapıldığının altını çizdi. Çankaya'ya 700 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten Taşdelen, yatırımların ise Çankaya'nın en değerli arsaları üzerine inşa edildiğini vurguladı. Taşdelen, Çankaya Belediyesinin tüm bu hizmetlerinin yanı sıra 40 milyon lira değerinde yeni arsa aldığını söyledi.

"İkinci döneme hazırız"

Taşdelen ikinci dönemde hizmetlerine devam edeceği bilgisini paylaşarak, “Şimdiden yapacağımız iki iş var. Yaptıklarımızı iyi anlatmak ve yeni dönem projelerini hazırlamaktır. Biz ikinci döneme hazırız. Yeni dönemde Çankayalının karşısına yeni projelerle çıkacağız. Örnek olacağız, başarılı olacağız” dedi. Taşdelen “Bizler ön sıradakilerin belediyesi değil, arka sıradakilerin belediyesiyiz. Fakirin, fukaranın, ezilenin belediyesiyiz, hizmet dönemimizde toplumun bu kesimlerine elimizi uzattık. İkinci dönemde daha çok uzatacağız” diye konuştu.

Sıhhiye'de yer alan Çankaya Belediyesi Dans Merkezi 2 çalışma salonu, soyunma odaları, kostüm odası ve dinlenme alanlarından oluşuyor. Şu an 200'e yakın kursiyeri olan Hoy-Tur'un bugüne kadar 9 Türkiye birinciliği, 5 dünya birinciliği bulunuyor. Yıldızlar, Gençler ve Yetişkinlerden oluşan gruplar için kayıtlar 23 Ekim'e kadar devam edecek.