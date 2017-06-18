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18 Haziran 2017 13:37

Çankaya Evleri 20 bin kişiyi ağırladı

Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinden 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 20 bin 238 kişi yararlandı.

Çankaya Evleri 20 bin kişiyi ağırladı

18 Haziran 2017 13:37


Çankaya Belediyesinin Oran’dan Cebeci’ye, Türkkonut’tan Bademlidere’ye 22 farklı semtte bulunan Çankaya Evlerinden, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 14 bin 555 yetişkin, 5 bin 683 çocuk olmak üzere toplam 20 bin 238 kişi yararlandı. Çankaya Evlerindeki el sanatları ve hobi, kişisel gelişim, yabancı dil, meslek edindirme ve okuma yazma kurslarından ilgi alanına giren eğitime 14 bin 555 yetişkin kursiyer katıldı. Fiziki şartlarının iyileştirildiği ve sayısının arttırıldığı Çankaya Evleri’ndeki dersleri, Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri verdi.



“En az 25 bin Çankayalıya hizmet vermeyi planlıyoruz”


Çankaya Evlerinin 7’den 77’ye her yaştan Çankayalıya hizmet veren eğitim birimleri olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Amacımız Çankayalının hiçbir hizmetten mahrum kalmaması. Hangi semtte olduğuna bakmaksızın nerede ihtiyaç varsa önceliği o bölgemize veriyor, yeni Çankaya Evlerini ya açıyoruz ya da yapımına devam ediyoruz. Oran, 100. Yıl, Esat, Bilkent ve Mutlukent Çankaya Evlerimizi bu yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni açacağımız bu beş Çankaya Evi ile hedefimiz en az 25 bin Çankayalıya hizmet vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.



Öğrenciler unutulmadı


3-6 yaş aralığındaki çocukların yararlandığı Oyun ve Masal Odalarıyla çocukların eğlenerek öğrenmesinin ve kendi yaş gruplarıyla sosyalleşmesinin sağlandığı Çankaya Evlerinde öğrenciler de unutulmadı. Yıl boyunca okul başarılarına katkı sağlamak amacıyla, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce branşlarında verilen etüt derslerinden 683 öğrenci yararlandı.


Gitar, bağlama, resim, ritm, satranç eğitimi gibi derslerle çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve ilgi alanları oluşturmaları sağlanan Çankaya Evlerine katılan çocuklar, sanat atölyeleri, doğa kampı, bilim ve karne şenliği gibi etkinliklerde de yer aldı.


Lego Robot gibi uluslararası yarışmalara katılımın sağlandığı, gençlere yönelik grafik tasarım, tiyatro, kara kalem resim gibi çalışmaların da düzenlendiği Çankaya Evleri’yle yıl boyunca 5 bin çocuğa ulaşıldı.




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