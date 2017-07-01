Çankaya Evleri yaz boyunca açık

Çankayalıların ikinci adresi olan Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca çeşitli kurslarla vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.

Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında bulunan ve 7’den 70’e her yaştan Çankayalıya hizmet verdiği Çankaya Evlerinin kapıları yaz dönemi boyunca da açık olacak. Özellikle çocuklara yönelik kurs programlarının ağırlıklı olacağı yaz döneminde, yetişkinler için de hobi kursları yer alacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı boyunca 20 bin 238 kişinin faydalandığı Çankaya Evlerinde yaz dönemi: çocuklar için resim, heykel, seramik, gitar; yetişkinler için on parmak klavye, gitar, bağlama, ud, ritim, bilgisayar işletmenliği, çini, el sanatları, karakalem, İngilizce ve Rusça dersleri verilecek. Eğitimler Cebeci, Sokullu, Türkkonut, Ümitköy, Çayyolu, Maltepe ve Bayraktar Çankaya Evlerinde gerçekleşecek. 3 Temmuz’da başlayacak kurslar için kayıtlar halen devam ediyor.

Yaz tatilini Ankara’da geçirecek vatandaşların özellikle çocukların kaliteli ve keyifli zaman geçirebilmelerini hedeflediklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın ikinci adresi olan Çankaya Evlerimizin kapıları yaz kış her zaman açık. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri, keyifli vakit geçirebilmeleri, yoğun geçen eğitim yılının ardından farklı aktiviteler içerisine girebilmeleri için açtığımız yaz dönemi kurslarımızın çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.