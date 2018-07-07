Çankaya Evleri yaz döneminde de hareketli

Bayraktar, Sokullu, 100. Yıl, Hasan Ali Yücel Salonu, Esat, Maltepe ve Cebeci Çankaya Evleri yaz dönemi yetişkin ve çocuklar için açılan programlara 2 bini aşkın kişi başvurdu. Bu sayının 565’ini ise çocuklar oluşturuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen dönemi açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evleri’nde özellikle çocuklara yönelik drama, dans, resim, satranç gibi birbirinden farklı programlar çocukların dolu dolu bir yaz geçirmesini sağlıyor.

Yaz dönemi boyunca hizmet veren 6 Çankaya Evi’nde çocuklara yönelik programlar şu şekilde;

Cebeci Çankaya Evi: Resim, satranç, drama, gitar. Maltepe

Çankaya Evi: Satranç, resim.

Esat Çankaya Evi: Drama, satranç, resim, gitar, bağlama.

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Drama.

Bayraktar Çankaya Evi: Satranç, gitar.

Sokullu Çankaya Evi: Drama, satranç, gitar, bağlama, resim, ritim, yoga.

100. Yıl Çankaya Evi: Resim, işaret dili, drama, yoga, gitar, ritim.