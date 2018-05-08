Çankaya Evlerinde yıl sonu sergileri başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21. yüzyılın halkevleri olarak tanımladığı Çankaya Evleri yıl sonu sergilerine başladı. Sayıları 27’ye ulaşan Çankaya Evlerinde hobiden, kişisel gelişime birçok kursa katılan vatandaşlar dönem boyunca aldıkları eğitimin sonucunu sergilemenin gururunu yaşıyor. Ayrancı’dan Dikmen’e, Cebeci’den Türkkonut’a ilçenin hemen hemen her semtinde bulunan Çankaya Evlerinden bu yıl 26 bin Çankayalı faydalandı. Resim, tel kırma, seramik, ipek koza gibi hobilere yönelik; yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca), bilgisayar işletme, bilgisayarlı muhasebe, diksiyon gibi kişisel gelişim kurslarına yönelik 75 farklı kurs türüyle hizmet veren Çankaya Evlerindeki vatandaşların yıl sonu heyecanı görülmeye değer.

Cebeci Çankaya Evi’nin yıl sonu sergisi 10 Mayıs’ta Cebeci Bahar Evinde, Beysukent Çankaya Evi’nin yıl sonu sergisi 11 Mayıs’ta Cumhuriyet Parkı’nda, Ümitköy, Çayyolu, Türkkonut ve Mutlukent Çankaya Evlerinin yıl sonu sergisi 11 Mayıs tarihinde Muharrem Dalkılıç Parkı’nda, Ata, Dikmen, Karapınar, Mürsel Uluç, Öveçler, Sokullu, İsmail Cem Çankaya Evlerinin yıl sonu sergisi 12 Mayıs’ta Dikmen Ahmed Arif Parkı’nda, Bademlidere, Bayraktar, Esat, Mimar Sinan ve Umut Çankaya Evlerinin yıl sonu sergisi ise 16 Mayıs’ta Esat Pazar yerinde gerçekleşecek.

Verdiği kursların yanı sıra yapılan çeşitli toplantılara da ev sahipliği yapan Çankaya Evleri bölge halkının diş sağlığı, kanser, yaşlılık, diyabet, kadın hakları, kadın sağlığı, bağımlılığa karşı tedavi gibi konularda da bilinçlenmesini sağlıyor. Çankaya Evlerinde ayrıca sinema gösterimleri, konser gibi sosyal etkinlikler de yapılıyor.