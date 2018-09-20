Çankaya evlerine rekor başvuru

Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin de açılmasıyla sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evlerinin ücretsiz verilen kurslarına, Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "21. yüzyılın halk evleri" olarak tanımladığı Çankaya Evleri, ilk günde 15 bin kayıt yaparak bir rekora imza attı. Sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evlerinin ücretsiz verilen kurslarına vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

30 bin Çankayalı eğitim görecek

Çankaya Evlerinin insanların sadece iki saatliğine kursa geldiği bir mekan olmaktan çıkıp sosyalleştiği, dayanıştığı, paylaştığı yerlere dönüştüğünü ve kursların hobi geliştirme, meslek edindirme, dil öğrenme alanlarında çeşitlilik gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “14 yeni Çankaya Evi açarak her semtte yaygınlaştırdığımız bu mekanlar halkımızın ikinci evi gibi oldu. Ben buraları 21. Yüzyılın halk evleri olarak görüyorum, vatandaşımızın da böyle benimsediğini ve memnuniyet duyduğunu görüyorum. 100'e yakın kurs çeşidimiz var bunlar içinde pastacılık da var bilgisayar operatörlüğü de, yabancı dil öğrenme de. Her yıl artan kapasiteyle kursiyer sayımız da artıyor. Geçtiğimiz yıllara göre yüksek talep artışı oldu, bu yıl 30 bin Çankayalıyı bu eğitim çatısı altında ağırlayacağız” diye konuştu.

Kampüs mahallede

Çankaya Belediyesinin “Kampüs Mahallede” projesi Çankaya Evlerine yeni soluk getirecek. Gençlerin bir arada eğitim görmesini amaçlayan Kampüs Mahallede 100. Yıl, Cebeci, Maltepe, Beysukent, Sokullu, Esat Çankaya Evlerinde ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde uygulanacak.