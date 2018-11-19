Çankaya Evlerinin dünyanın dört bir yanından kursiyerleri bulunuyor

Çankaya Belediyesi, 27 farklı noktada 100'e yakın kurs çeşidi ile Ankaralılara hizmet veren Çankaya Evlerinin tipolojisini çıkardı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Evlerinin Virgin Adaları'ndan Mali'ye, Moldova'dan Kazakistan'a birçok ülkeden de kursiyerleri bulunuyor.

Çankaya Belediyesi, 27 farklı noktada 100'e yakın kurs çeşidi ile Ankaralılara hizmet veren Çankaya Evlerinin tipolojisini çıkardı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yeni açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan, kapasitesi ise 8 binden 30 bine çıkarılan Çankaya Evleri artık Çankayalıların ikinci evi. 100'e yakın kurs çeşidi ile meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi amaçlı kursların bulunduğu, eğitimlerin ücretsiz gerçekleştiği ve her yıl üç dönem olarak hizmet veren Çankaya Evleri'nin bu yılki kursiyerlerinin yüzde 85'i kadınlardan, yüzde 15'i ise erkeklerden oluşuyor. Kursiyerlerin yaş aralıklarına göre ağırlıklı kısmını ise 45 yaş üstü oluşturuyor. Çankaya Evlerinin kursiyerlerinin yüzde 65'i 45 yaş üstü, yüzde 21'i 23-44 yaş aralığı, yüzde 5'i 14-22 yaş aralığı, yüzde 9'u ise 14 yaş ve altı.

Çankaya Evlerinin kursiyer dağılımının eğitim durumu ise yüzde 7 yüksek lisans ve doktora, yüzde 46 yüksekokul fakülte, yüzde 22 lise, yüzde 7 ortaokul, yüzde 10 ilkokul, yüzde 8 ise okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor.

23 farklı ülke

Kursiyerlerinin yüzde 97'sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturduğu Çankaya Evlerinin 23 farklı ülkeden kursiyerleri de mevcut. Virgin Adaları'ndan Mali'ye, Moldova'dan Kazakistan'a dünyanın dört bir yanından gelen kursiyerler arasında yoğunluğu İran oluşturuyor. Yabancı uyruklu kursiyerlerin çoğunluğu ise Çankaya Evlerindeki ücretsiz Türkçe derslerine geliyor.