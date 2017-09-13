Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 12:57

Çankaya halterde Türkiye Şampiyonu oldu

9-11 Eylül tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenen Türkiye Görme Engelli Kadınlar-Erkekler Halter Şampiyonası’nda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü takım halinde şampiyonluğu göğüsledi.

Çankaya halterde Türkiye Şampiyonu oldu

13 Eylül 2017 12:57


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları halterde de rakip tanımıyor. 9-11 Eylül tarihlerinde Aksaray’da düzenlenen Türkiye Görme Engelli Kadınlar-Erkekler Halter Şampiyonası’nda Çankaya sporcular rakiplerini geride bıraktı.



Madalyalar Çankaya’nın


Müsabakalarda kadınlarda 5 altın, 2 gümüş, erkeklerde ise 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kadınlar ve erkeklerde takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu olmayı başardı.



Rekortmen kadınlar 11 yıldır şampiyon


Birçok spor dalında olduğu gibi halterde de her yıl büyük başarılara imza atan Çankaya sporcularından kadın halterciler adlarını halter tarihine altın harflerle yazdırdılar. Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde 11 yıldır arka arkaya şampiyonluğu kazanan kadınlar, büyük bir rekora da imza attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç