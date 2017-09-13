Çankaya halterde Türkiye Şampiyonu oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları halterde de rakip tanımıyor. 9-11 Eylül tarihlerinde Aksaray’da düzenlenen Türkiye Görme Engelli Kadınlar-Erkekler Halter Şampiyonası’nda Çankaya sporcular rakiplerini geride bıraktı.

Madalyalar Çankaya’nın

Müsabakalarda kadınlarda 5 altın, 2 gümüş, erkeklerde ise 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kadınlar ve erkeklerde takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu olmayı başardı.

Rekortmen kadınlar 11 yıldır şampiyon

Birçok spor dalında olduğu gibi halterde de her yıl büyük başarılara imza atan Çankaya sporcularından kadın halterciler adlarını halter tarihine altın harflerle yazdırdılar. Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde 11 yıldır arka arkaya şampiyonluğu kazanan kadınlar, büyük bir rekora da imza attı.