Çankaya, İlhan Cavcav Parkı’nı hizmete açtı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, CHP Ankara Milletvekili Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Levent Gök, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlhan Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Şef Özgür Uslu Öztekin yönetiminde İlhan Cavcav’ın sevdiği şarkıları seslendirmelerinin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen vatandaşlara seslendi.

“Gençlerbirliği’ni Cumhuriyet ve Atatürk kulübü yaptı”

“Biz değerlerimizin isimlerini parklarımızda ve tesislerimizde yaşatma konusunda hep örnek olduk” sözleriyle konuşmasına başlayan Alper Taşdelen, “İlhan Cavcav, Ankara için önemli bir işadamı olmasının yanı sıra kimliği ve kişiliğiyle Gençlerbirliği Kulübü’ne ve Türk sporuna büyük katkılar yapmış bir insandı. İlhan Cavcav; Gençlerbirliği’ni, Cumhuriyet Kulübü ve Atatürk Kulübü yapmış ve bunu her zaman yaşatmıştır. Hiçbir zaman sporu ve Gençlerbirliği’ni siyasete alet etmemiştir. Onun için İlhan Cavcav adını Çankaya’da yaşatmak bizim için bir onurdur” diye konuştu.

“Birileri Atatürk ismini silerken biz Atatürk adını dağa taşa yazıyoruz. Ahlatlıbel Parkımızın adını Ahlatlıbel Atatürk Parkı yaptık” hatırlatmasında bulunan Taşdelen, kısa süre önce açılan İsmet İnönü Parkı’nın da Çankaya’nın ikinci büyük parkı olduğunu belirtti.

Çankaya Parkın adı Uğur Mumcu oluyor

Taşdelen, “Cumhuriyet için hayatlarını vermiş aydınlarımızın, şehitlerimizin ve tüm değerlerimizin adlarını Çankaya’da yaşatıyoruz. Bunlardan birisi de Uğur Mumcu’dur. Atatürkçü olduğu, tam bağımsız Türkiye’yi savunduğu için katledilen Uğur Mumcu’nun adını 24 Ocak’ta Çankaya Parkımıza vereceğiz ve anıtını dikeceğiz” dedi.

En güzel siyaseti çalışarak yapıyoruz

Yaptıkların yatırımın ilçe belediyeleri sınırını aşarak büyükşehir belediyeleri düzeyine çıktığını kaydeden Taşdelen, şöyle konuştu:

“Rakiplerimizle en güzel mücadele hizmetle olur. Kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kavga, hır gür kendine güvenmeyen adamın işidir. En güzel siyaseti çalışarak yapıyoruz. İnancı, kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun herkesi kucaklıyor ve halkımızın karşısına çalışarak çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde sosyal demokratların nasıl çalıştığını gösteriyoruz. Parkımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav’ın adı Çankaya’da sonsuza kadar yaşayacaktır.”

Murat Cavcav ise konuşmasında İlhan Cavcav’ın çocuklarına Ankara sevgisi aşıladığını belirterek, kendisinin tüm yatırımlarını Ankara’ya yaptığını belirtti. Cavcav, “Biz de onun izinden gidiyoruz. Bu parkın yapımında tek bir çivi bile çakarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Spora ve ekonomiye büyük katkıları oldu"

“Değerlerimizin adını yaşattığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederim” diye söze başlayan Levent Gök, İlhan Cavcav’ın isimsiz sporcuları yıldız haline getiren üretici bir insan olduğunu söyledi. İlhan Cavcav’ı Türk Sporunun Kutup Yıldızı diye tanımlayan Gök, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri sosyal demokrat belediyecilik anlayışının güzel örnekleri olarak niteleyen Tekin Bingöl de İlhan Cavcav’ın spor alanında ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirtti. Spora ve ekonomiye yaptığı katkılar nedeniyle İlhan Cavcav adının yaşatılmasının önemine değindi. Bingöl, Çankaya Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, İlhan Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav’a ve Alper Taşdelen’e çiçek takdim etti.

Koru Mahallesi’nin yeni yaşam alanı

12 bin 692 metrekare büyüklüğünde bir alana yapılan yeni park, 4 bin 500 metrekare yeşil alanına sahip. İlk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan biyolojik gölet uygulamasının da hayata geçirildiği parkta 426 metrekare büyüklüğündeki biyolojik gölet adeta doğadan bir parça sunuyor. Ağaç kabuğundan oluşan zeminiyle 320 metrekarelik çocuk oyun alanı ve 230 metrekarelik fitness alanı da parktaki dikkat çeken diğer özelliklerden. Oturma gruplarının yanı sıra 752 metrekarelik koşu yolu da bulunan Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Cüneyt Gökçer Sahnesi karşısındaki İlhan Cavcav Parkı, bölge halkının yeni yaşam alanı olacak.