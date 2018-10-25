Çankaya Kamer Genç'i unutmadı

Çankaya Belediyesi, Türk siyasetinin duayen ismi Kamer Genç'in adını Çankaya'da yaşatacak. Siyasetin renkli ismi Kamer Genç adına inşa edilen park, 4 Kasım'da hizmete açılacak.

1987 yılında başlayan ve 22 Ocak 2016 tarihinde yaşamını yitirene kadar süren 29 yıllık siyasi yaşamı boyunca renkli kişiliği ve cesur söylemleriyle dikkat çeken Kamer Genç'i Çankaya Belediyesi unutmadı. Ölümünden iki yıl sonra yeni yaptığı parka Kamer Genç'in adını vererek büyük bir vefa örneği gösteren Çankaya Belediyesi, unutulmaz siyasetçinin adını ilçede yaşatacak. Mutlukent Mahallesi 1920. Cadde üzerinde inşa edilen Kamer Genç Parkı, kentsel donatı alanları, tenis kortu, basketbol sahası ve koşu yolu ile Çankayalıların hizmetinde olacak. 3 bin 200 metrekarelik yeşil alana sahip park, son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'da hizmete açılacak. Çankaya Belediyesi tarafından 6 bin 395 metrekarelik alana yapılan parkta 355 metrekarelik golf alanı da bulunacak.