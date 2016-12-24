Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 18:16

Çankaya, karla mücadeleye hazır

Çankaya, karla mücadeleye hazır

24 Aralık 2016 18:16

Çankaya Belediyesinin, etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini aldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası etkili olan ve hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için kar küreme, tuzlama ve solüsyon ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşların bu kışı da sorunsuz geçirmeleri için gece gündüz çalışıyor.
İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde eksi 9 derecelere ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için stoklarında bulundurduğu 5 bin ton tuz ve 3 ton solüsyon ile yolları buzdan arındıran Çankaya Belediyesi; ünimog, bıçaklı kamyon, kepçe, greyder ile de yolları açarak ulaşımı açık hale getiriyor.
Vatandaşların kullanımı için kritik noktalara tuz varilleri yerleştiren Çankaya Belediyesi, belediyenin temizlik noktalarına da solüsyon bırakarak merdiven ve kaldırımlarda buz çözme çalışması gerçekleştiriyor.
İlçeye bağlı 124 mahallenin tümünde çalışmalarını devam ettiren Çankaya Belediyesi, 620 personel ve 51 araçla karla mücadele ediyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç