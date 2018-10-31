Çankaya Kasım'da Başkent'i sanatla buluşturuyor

Festivallerden sergilere, söyleşilerden konserlere birçok etkinliğin gerçekleşeceği programlar, Ankaralılara dolu dolu bir sanat ayı yaşatacak.

Festival, sergi, söyleşi, konser gibi birçok etkinliğin gerçekleşeceği programlar, Ankaralılara dolu dolu bir sanat ayı yaşatacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Kasım ayının ilk günü “Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü” törenine ev sahipliği yapacak. Kasım ayında üç farklı film festivalini Ankaralılarla buluşturacak ÇSM'de ilk olarak “2. Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali” günleri düzenlenecek. 4-7-11-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek film gösterimlerinde Küba, Arjantin, Şili, Venezuela gibi ülkelerden seçme filmler perdeye yansıyacak. 12-17 Kasım tarihleri arasında ise “9. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası” da ÇSM'de 6 farklı İtalyan filmini sinemaseverlerle buluşturacak. ÇSM Kasım'ın son günlerini ise “24. Gezici Festival” ile kapatacak. 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arası düzenlenecek festival, sinema tutkunlarının karşısına zengin bir seçki ile çıkacak. Sergi programları ile de dolu dolu bir içeriğe sahip olan ÇSM, Kasım ayının 15'inde ise jbuda'nın üç yetenekli gencinin sergisi ile kapılarını açacak. “Viewpoints- jbudalı Sanatçılar Ankara'da” isimli sergi, 26 Kasım'a kadar görülebilecek. ÇSM, 15 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında “Mimarlar Derneği 1927”, 16-30 Kasım tarihleri arasında “Çağdaş Sanatlar Sergisi” ve “Başka Bir Ben Yok”, 23-30 Kasım tarihleri arasında “Aynı Yerde” adlı sergilere ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Nazi Almanya'sından kaçan Alman bilim ve sanat insanlarından Prof. Eduard Zuckmayer'in anılacağı etkinlik ise 1 Kasım günü saat 19.00'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşecek. 11-18 Kasım tarihleri arasında “2. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali”ne Yılmaz Güney Sahnesi ev sahipliği yapacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler ise 19 Kasım'da başlayacak. İlk gün Banu Güven söyleşisi ile başlayacak program, tiyatro, konser ve film gösterimleriyle devam edecek. Etkinlikler kapsamında Işıl Yücesoy da söyleşi ve konserle Ankaralılarla buluşacak. Yılmaz Güney Sahnesi, 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde ise 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin adresi olacak.

Osmanlı bürokratının karikatürleri

Açıldığı günden bu yana farklı sergi ve etkinlik programları ile Çankaya'nın sanat hayatına yeni bir soluk getiren Zülfü Livaneli Kültür Merkezi de 23-25 Kasım tarihleri arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) “Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisini Ankaralılarla buluşturacak. 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciye Nazırı, mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist olan Yusuf Franko Kusa Bey'e ait karikatür albümü, dönemin yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, levantenler, sanatçılar ve diplomatların hiciv yüklü portrelerinden oluşuyor. Galeri Çankaya ise 1-10 Kasım tarihleri arasında ressam Hamza Saykan'ın “Geldikleri Gibi Giderler” adlı Atatürk resimleri sergisine ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesinin Kasım ayı kültür-sanat etkinliklerinin ayrıntılı programına www.cankaya.bel.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.