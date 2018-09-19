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Çankaya Kayseri'yi 2 golle geçti

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Turkcell Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı Süper 1.

Lig'deki son maçında Kayseri'yi 2-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.


Çankaya, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Turkcell Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı Süper 1. Lig'de mücadele eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) namağlup unvanını koruyor. Ligin ilk devresini Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü'ne karşı aldığı 8-1'lik galibiyetle kapatan Çankaya, ikinci yarıda da fırtına gibi esmeye devam ediyor.


Son maçında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nü evinde ağırlayan Çankaya, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Ara vermeden yeni hafta hazırlıklarına başlayan Çankaya, rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunu sürdürüyor.

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