Çankaya Kitap Buluşması başlıyor.

Çankaya'da ilk kez 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 35 yayınevinin katılımıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek Kitap Buluşması, yazarları söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşturacak. Çankaya Kitap Buluşması'nın ilki Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlıyor. 1. Çankaya Kitap Buluşması 35 yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapmasının yanı sıra yazarları da söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşturacak.

Çankaya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen kitap fuarının okur profili yüksek bir kent olan Ankara için önemine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ankara'nın adına yakışan bir kitap fuarı yok. Bu önemli eksikliği gidermek adına bir ilke imza atarak TAKSAV işbirliği ile bu fuarı düzenledik" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin 20'inci yılını bir ilkle taçlandırmak istediklerini dile getiren Taşdelen fuara tüm Ankaralıları ve kitapseverleri davet etti. Taşdelen fuara ünlü yazarların katılacağı müjdesini de verdi. Fuarda Can, Metis, İletişim, Ayrıntı, Kök, İş Bankası Yayınları gibi birçok büyük yayınevi stantlarıyla yer alacak. Aralarında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Ercan Karakaş, Faruk Bildirici'nin de yer aldığı yazar, akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerin söyleşilerinin yanı sıra yazarların imza günü detaylarına www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilir.