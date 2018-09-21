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Çankaya kitap buluşması çok yakında

Çankaya Kitap Buluşması’nın ilki Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çankaya Kitap Buluşması'nın ilki Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Çankaya Kitap Buluşması'nın ilki Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşiyor. 1. Çankaya Kitap Buluşması 35 yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapacak.


Çankaya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek kitap fuarının okur profili yüksek bir kent olan Ankara için önemine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara'nın adına yakışan bir kitap fuarı yok. Bu önemli eksikliği gidermek adına bir ilke imza atarak TAKSAV işbirliği ile bu fuarı gerçekleştireceğiz” dedi.


Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin 20'inci yılını bir ilkle taçlandırmak istediklerini dile getiren Taşdelen fuara tüm Ankaralıları ve kitap severleri davet etti. Taşdelen fuara ünlü yazarların katılacağı müjdesini de verdi. Fuarda Can, Metis, İletişim, Ayrıntı, İş Bankası Yayınları gibi birçok önemli yayınevi stantlarıyla yer alacak.

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