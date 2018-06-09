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09 Haziran 2018 11:58

Çankaya kreşleri için kura çekimi

Kreş ve gündüz bakım evi hizmetlerinin kalitesi nedeniyle yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi, 2018-2019 dönemi kesin kayıt listesini noter kurası ile belirledi.

Çankaya kreşleri için kura çekimi

09 Haziran 2018 11:58


Çankaya Belediyesi, kreş ve gündüz bakım evi 2018-2019 dönemi kesin kayıt listesini noter kurası ile belirledi. Başvuru fazlası olan Ata, Barış, Masal Kalesi, Bulut ve Mutluluk kreşleri için gerçekleşen noter kurası sonucunda 117 çocuk kayıt hakkı kazanırken, yedekler için de 30 çocuk belirlendi. 67. Noter Nagehan Aktaş huzurunda Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleştirilen çekilişte veliler de yer aldı. Bin 500 çocuk kapasitesi bulunan Çankaya Belediyesi kreşlerinde 264 çocuk da kontenjan dahilinde doğrudan kayıt hakkına sahip oldu. Bu yıl 312 çocuğun mezun olduğu kreşlerde, 760 kişi de kayıt yenileme işlemi yaptırdı. Kura ve kesin kayıt listesi Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresli resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.



’Kesin kayıt hakkı kazananlar 11-29 Haziran 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek


Kesin kayıt hakkı kazananlar, 11-29 Haziran 2018 tarihleri arasında 1 adet fotoğraf, aşı kartı fotokopisi, sağlık raporu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden kayıt yaptırabilecek. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakım evi hizmeti veren ve son 4 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunuyor. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesi bu yıl da düşük gelirli aileler için ücretsiz eğitim fırsatı sunacak.




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