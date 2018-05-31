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31 Mayıs 2018 11:37

Çankaya mükemmellik yolunda ilerliyor

“Türkiye’nin En İyi İlçe Belediyesi” unvanına sahip olan Çankaya Belediyesi, hedeflediği mükemmellik yolunda eğitimleri tamamladı.

Çankaya mükemmellik yolunda ilerliyor

31 Mayıs 2018 11:37


Çankaya Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği ile imzaladığı “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni hayata geçiriyor. Stratejilerin çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek, kurumların ve kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulu modeli geliştirmek üzere yaklaşık 7 aydır çalışan 30 Çankaya Belediyesi personeli, öncelikle eğitime tabi tutuldu. Eğitimlerini tamamlayan çalışanlara Brüksel’den gelen sertifikaları Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner tarafından verildi. Eğitimlerinin ardından birimlerdeki iyileştirmeye açık alanlarla ilgili raporlama çalışması yapacak olan çalışma ekibi, sonrasında EFQM Mükemmellik Modeli’nin 9 kriterine yönelik sorunların giderilmesi için planlama yapacak. Bu plan kapsamında kurumun iyileştirme projeleri yaparak kurumsal yönetim kalitesiyle ilgili gelişme sağlaması amaçlanıyor.




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