Çankaya ortak alanları yeniledi

Çankaya Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan okullar, muhtarlık binaları, taksi durakları ve ibadethanelerde gerçekleştirdiği yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Geleceğin teminatı çocukların iyi eğitim almaları için çaba gösteren Çankaya Belediyesi, yaptığı tespitler sonucu 218 okulu baştan aşağı yenileyerek eğitim kurumlarının eğitim-öğretim sezonuna sorunsuz girmelerini sağladı. Çankaya Belediyesi, ayrıca okulların iç dış cephe tadilatının yanı sıra çevre düzenlemesini de eksiksiz tamamladı. İlçede yaşayan vatandaşların bir nevi sözcülüğünü yapan mahalle sakinlerinin talep ve isteklerinin belediyeye ulaşmasında öncülük eden muhtarların binalarını yenileyen Çankaya Belediyesi, ilçede bulunan 124 muhtarlık binasından 43'ünü yeniledi. Onarıma ihtiyaç duyulan 27 muhtarlık binasının da tadilatı yapıldı. Prefabrik yapılardan oluşan ve içerisinde oturma grupları, mutfak, tuvaletin bulunduğu binalar yenilenerek muhtarların kullanımına sunuldu. Aynı zamanda gece gündüz direksiyon sallayan taksici esnafını da düşünen Belediye, 80 taksi durağını ve bir dolmuş durağını yeniledi.

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmaları için ibadethaneleri düzenli aralıklarla temizleyen Çankaya Belediyesi, 98 ibadethanenin tadilatını gerçekleştirerek, vatandaşların güvenli bir şekilde ibadet yapmalarına olanak sağladı.