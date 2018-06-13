Çankaya Ramazan’ı uğurladı

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından beri kurduğu iftar çadırlarında bu yıl da binlerce vatandaşı kardeşlik sofralarında ağırladı. Ramazan’ın başlangıcından bu yana Cebeci, Esat, Türközü, Öveçler ve Cevizlidere’de kurduğu çadırlarda her gün yaklaşık 6 bin vatandaşı kardeşlik soflarında buluşturmayı planlayan Belediye, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bu sayıyı artırarak 200 bine ulaştı. Sivil toplum kuruluşlarına da iftar daveti düzenleyen Çankaya Belediyesi, Çankayalı muhtarları, gazi muharipleri, taksicileri, engelli örgütlerini, Ankara’da yaşayan Kahramanmaraş, Düzce, Niğde, Konya, Ordu, Yozgat, Kırşehir, Sinop, Bala, Ardahan ve Çerkes derneklerini de konuk etti.

İftar çadırlarının her akşam dolup taşmasından mutlu olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Hizmette hiçbir ayırım yapmadıklarını, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun halka eşitlik anlayışıyla dokunduklarını vurgulayan Taşdelen, “Acıda, sevinçte bir arada olmak, birlik olmak insani görevimizdir. Belediye her kim olursa olsun halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip bir belediye olarak bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşadık. Güzel ülkemizde nice Ramazanları mutlu yarınlarda yaşamaya devam edeceğiz. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın baki kalarak ve artarak sürmesidir. 1 milyon Çankayalının tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini diliyorum” diye konuştu.