Çankaya Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına 8 projeyle gidiyor

Sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, sağlıklı şehir planlaması ve sağlıklı çevre kategorilerinde yarışacak Çankaya Belediyesi, Çocuk Teknoloji Evi, Kreşlerde Ülkeler Projesi, Görme Engelliler Spor Kulübü ve Engelsiz Dershane, 100. Yıl Çankaya Evi, İsmet İnönü Parkı, Zafer Park, Pazaryerleri, Okul Bahçeleri ve Geri Dönüşümler Fidan Oluyor projeleriyle yarışmaya katılacak.

Avrupa’da 20 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 71 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenliyor. 2005 yılından bu yana birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na bu yıl 8 projeyle katılıyor. 16 Ağustos 2018’de jüri üyelerinin değerlendirmeye alacağı projelerin ödül töreni ise Ekim ayında gerçekleşecek.

Engelli projeleri SKB’de

Yarışmaya katılacağı projeleri titizlikle seçen Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen’in ’21. Yüzyılın Halkevleri’ olarak nitelediği ve halkın hobi, kişisel gelişim ve meslek edinmelerine yönelik kursların verildiği 27 Çankaya Evi’nden en büyüğü olan 100. Yıl Çankaya Evi’ne de yer verdi. Kod, 3D ve robot atölyeleri ile çocukların teknoloji alanında eğitimini sağlayan Çocuk Teknoloji Evi ile farklı kültürleri tanımalarına fırsat veren ve büyükelçiliklerle ortak yapılan Kreşlerde Ülkeler Projesi’ni de sosyal sorumluluk kategorisi başlığında seçti.

Görme engelli gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, eğitimli, kültürlü ve sosyal özelliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamak amacıyla birçok branşta faaliyet yürüten, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü de yarışmadaki yerini aldı. Ayrıca görme engelli öğrencilerin lise, üniversite, KPSS gibi sınavlarına hazırlık amacıyla yürütülen ücretsiz Engelsiz Dershane Projesi de sağlıklı yaşam kategorisinde yarışacak.

Dev parklar ve pazaryerleri de yarışmada

Son dönem 55 yeni park açarak Çankaya’ya yeşil alan ve spor, dinlenme alanları kazandıran Çankaya Belediyesi, kent parkı niteliğindeki yaklaşık 60 bin metrekarelik Zafer Park ile 57 bin metrekarelik İsmet İnönü Parkı’nı da sağlıklı şehir planlaması kategorisinde yarışmaya değer buldu.

Çankaya’nın çehresini değiştirdiği yatırım programı kapsamında pazaryerlerini de modern kent meydanlarına dönüştüren belediye, hizmete sunduğu 100. Yıl Pazaryeri ve Kent Meydanı ile Esat Pazaryeri ve Özgürlük Meydanı gibi pazaryerlerini de ’yaşanan pazarlar’ olarak yarışmaya sunacak.

Çankaya ilçesinde bulunan okullarda çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alması için 181 okulun fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yaparak okul bahçelerinin düzenlenmesi yönünde yarışmaya katılacak belediye, 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan hediye edilen ’Geri Dönüşümler Fidan Oluyor’ ile de çevre alnında yarışacak.

Çankaya Belediyesi daha önce Çengel Kafe, ÇAÇOY, Doğal-Biyolojik Gölet/Çansera Park, Sokak Toplayıcılarının Sisteme Entegre Edilmesi Projesi, Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi, Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi Projesi ile Sağlıklı Kentler Birliği’nden çeşitli ödüller almıştı.