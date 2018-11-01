Çankaya Zabıta'nın yeni binası hizmette

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yeni merkez binasının açılışını yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Başarımızdaki en büyük etken hem kendi içimizde sevgi bağı yaratmamız hem de bunu halkla bütünleştirmemiz oldu'' dedi.

Parklardan sanat merkezlerine, Çankaya Evlerinden yüzme havuzlarına kadar birçok açılışı ardı ardına yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, yeni bir açılışı da kendi zabıtası için yaptı. Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki tüm birimleri ile Maltepe Yerleşkesi'nde hizmet verecek Çankaya Zabıta Müdürlüğünün yeni binasının açılışını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Taşdelen, 4,5 yılda büyük ve önemli işler başardıklarını ifade ederek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Hizmetin bütünü ifade ettiğine vurgu yapan Taşdelen, ''Belediyecilik bir ekip işidir. Bizim başarımızdaki en büyük etken hem kendi içimizde sevgi bağı yaratmamız hem de bunu halkla bütünleştirmemiz oldu'' ifadelerini kullandı.

Taşdelen, Çankaya Belediyesinin örnek bir konuma geldiğini belirterek, sadece projeler ve hizmetleriyle değil bir belediye mevzuatı ya da kanun maddesinin nasıl uygulanacağı konusunda da danışılan bir belediye olduklarını kaydetti. Çankaya'nın ününün Türkiye sınırlarını aştığını ve dünyada da örnek olduğunu söyleyen Taşdelen, London School of Economics tarafından düzenlenen konferansa yalnızca Çankaya Belediyesi ile Barcelona Belediyesinin davet edildiğini belirtti. Çalışma azmi, şevki ve disiplini anlamında zabıtanın ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Taşdelen, yeni bina ile zabıtanın hizmet kalitesinin de artacağını vurguladı.

Taşdelen, konuşmasının ardından Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Taşdelen'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı, ilçe belediyeleri zabıta müdürleri ile esnaf odaları katıldı.