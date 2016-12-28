Çankaya Zabıtası’ndan yılbaşı denetimi

Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri kent merkezindeki kuruyemiş, pastane, market gibi işletmelerde halk sağlığı için gerekli önlemler aldı.

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde gece-gündüz gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayan iş yerlerini de uyardı. Özellikle pastane, kuruyemişçi ve eğlence yerlerinde denetim yapan ekipler, ürünlerin gramajı konusunda da titiz bir çalışma yaptı. Hijyen ve genel temizliğe uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, yasa ve yönetmeliğe aykırı durum tespitinde idari işlem yaptı.

Nüfus yoğunluğu ve yüksek ticaret hacmi ile Ankara’nın en hareketli bölgesi ve cazibe merkezi olmasının yanı sıra eğlence işletmelerinin de yoğunluk gösterdiği Çankaya’da, gürültü yoğunluğu, sağlıksız koşullarda hazırlanıp seyyar olarak satışa sunulan köfte, kokoreç gibi gıda ürünleri satıcıları ile mücadele de hız kaybetmeden devam ediyor.

Çankayalıların gece huzuru ve dinlenmesi için gürültü ve emniyet suç noktalarında program dahilinde çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. Çankaya Zabıtası, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını, vatandaşların şikayetlerini bildirmek için 444 06 01 ya da 230 75 51 numaralı telefonları arayabileceklerini kaydetti.