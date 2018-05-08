Çankaya’da 5 noktada iftar çadırı kurulacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu Ramazan’da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Çankaya Belediyesinin tarihinde bir ilk olarak hayata geçirdiği ve 2014 yılından bu yana kurduğu iftar çadırları bugüne kadar 585 bin vatandaşı konuk etti. Bu yıl 175 bin vatandaşla sofralarını paylaşmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi, Esat, Cebeci, Türközü, Cevizlidere ve Öveçler’de iftar çadırı kuracak. 2014 yılından bu yana kurdukları iftar çadırlarının dolup taşmasından mutlu olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Hizmette hiçbir ayırım yapmadıklarını inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun halka eşitlik anlayışıyla dokunduklarını belirten Taşdelen, "Acıda, sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın bozulmadan tam tersi artarak sürmesi ve huzur içinde yaşamaktır. 1 milyon Çankayalı’nın tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini temenni ederek Ramazan’ın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çankaya’da iftar çadırı kurulacak yerler:

Cebeci Bölgesi: Kutlugün Sokak Cebeci Camii Yanı,

Türközü Bölgesi: Metin Oktay Mahallesi Yunus Emre Camii Yanı,

Esat Bölgesi: Bülbülderesi Caddesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhtarlığı Yanı,

Öveçler: Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi,

Cevizlidere Bölgesi: Cevizlidere Caddesi ile 1235. Caddesi kesişimi.