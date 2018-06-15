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15 Haziran 2018 14:33

Çankaya’da 7 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılının ilk 5 ayında 7 bin 306 sokak hayvanına çeşitli tedavi hizmeti uygularken, 779 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Çankaya’da 7 bin sokak hayvanı tedavi edildi

15 Haziran 2018 14:33


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bu yılın ilk 5 ayında 7 bin 306 sokak hayvanına tedavi hizmeti vererek, 779 hayvanı da sahiplendirmenin mutluluğunu yaşadı. Sokak hayvanlarını bölgelerinden alıp Ankara’nın en büyük barınağına getirerek gerekli tedavi, aşı ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından tekrar bölgesine bırakmakla yükümlü olan Çankaya Belediyesi, yılın ilk 5 ayında bin 665 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Hayvanların popülasyonunu dengelemek adına kısırlaştırma çalışmalarına önem veren Çankaya Belediyesi, 2 bin 109 hayvanın ise bronchin, karma, kuduz aşılarını tamamladı. Merkezde ayrıca 7 bin 306 sokak hayvanına çeşitli tedavi hizmetleri uygulandı.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde ilk 5 ayda 779 sokak hayvanı yeni sahipleriyle buluştu. Yetkililer yaz dönemi sahiplenme sayısının artacağı bilgisini de paylaştı.




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