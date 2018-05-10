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10 Mayıs 2018 11:45

Çankaya’da AIESEC protokolü yenilendi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AIESEC Ankara ve AEGEE Ankara temsilcisi genç üniversitelileri makamında ağırladı.

Çankaya’da AIESEC protokolü yenilendi

10 Mayıs 2018 11:45


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, 128 ülkede bini aşkın üniversitede faaliyet yürüten dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan Uluslararası Ticari Bilimler ve Ekonomi Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile yeni dönem işbirliği protokolü imzaladı. Makamında AIESEC Ankara ve AEGEE-Avrupa Öğrencileri Forumu Ankara temsilcilerini ağırlayan Taşdelen, genç üniversitelilere çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Taşdelen, önceki yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda öğrenciye staj olanağı sağlayarak ülkelerarası öğrenci değişim programlarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Taşdelen, bu projenin üniversiteli gençlerin ufkunu açan, öğrenciyken ya da mezun olduktan sonra yurt dışında yaptığı stajla yaşamı değişen başarılı gençlerin ülkelerarası bilim, sanat, dostluk köprüsü kurmakta da önemli rolleri olduğunu aktardı.


Taşdelen, protokolün ardından AEGEE Avrupa Öğrencileri Forumu Ankara temsilcileri ile görüştü. Ankara’da düzenlenen genel kurulları ‘Agora’ için desteklerinden ötürü Taşdelen’e teşekkür plaketi takdim eden gençler, yıl sonunda Avrupa’da gerçekleştirilecek "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" toplantılarına davet ettiler.




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