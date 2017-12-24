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24 Aralık 2017 11:59

Çankaya’da amigurumi modası esiyor

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nin son birkaç dönemdir düzenlediği amigurumi (örgü bebek) kursları yoğun ilgi gördü.

Çankaya’da amigurumi modası esiyor

24 Aralık 2017 11:59


Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nin son dönem ilgi odağı olan kursu amigurumi (örgü bebek) kadınlardan yoğun ilgi gördü. Sokullu, Bademlidere, Türkkonut, Ümitköy ve Mutlukent Çankaya Evleri’nde verilen amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor. Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı gibi çeşitlendirdikleri üretimleri için bir tığ ve bir iplik kursiyerlere yetiyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitime her yaştan ve her profilden katılımcının olduğuna dikkat çeken eğitmenler, “Kimisi kendi çocuğu için yapıyor, kimisi hediye etme amaçlı yapıyor. Amaç ne olursa olsun insanlar burada yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor” dediler.


Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evleri’nde üretilen bebeklerin 27-28-29 Aralık tarihlerinde bir AVM’de satışa sunulacağını dile getiren yetkililer, “Yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyenler için stantlarımızı açacağız. Renk renk bebeklerimizin sevdikleriniz için hem güvenilir hem sağlıklı hediyeler olacaktır” diye konuştular.


Beş farklı Çankaya Evi’nde verilen eğitimlerle kadınlar çeşit çeşit örgü bebek yaptı. Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evleri kursiyerlerinin yaptığı amigurumiler yeni yıl öncesi stantlarda yerini alacak.




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