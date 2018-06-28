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28 Haziran 2018 11:31

Çankaya’da asansörler denetleniyor

Çankaya Belediyesi ilçedeki asansörlerin kontrollerini yapıp, güvenli olmadığı tespit edilen asansörlerle ilgili gerekli yaptırımları uyguluyor.

Çankaya’da asansörler denetleniyor

28 Haziran 2018 11:31


Çankaya Belediyesi ilçedeki asansör kontrollerini sürdürüyor. Çalışma koşulları ve güvenlik açısından kurallara uygun olmayanlar için gerekli yaptırımlar uygulanıyor. 24.06.2015 tarih 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’’Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ gereğince ilçe sınırları içerisindeki tüm asansörlerin ve platformların yıllık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla TMMOB Makina Mühendisi Odası ile imzalanan protokol gereğince çalışmalar devam ediyor.


Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından güvensiz olarak tanımlanan asansörler Çankaya Belediyesine bildirilirken, vatandaşlar tarafından BİMER, CİMER, dilekçe, mail gibi yazılı olarak gelen güvensiz asansör şikayetleri de özenle değerlendiriliyor. Kontrolü yapılmış asansörlerle ilgili güvenliği hakkında bilgilendirme yapılırken, kontrolleri yapılmamış asansörlerin kontrolünün yapılması için Makina Mühendisleri Odasına bilgi veriliyor. Asansörün güvensiz olduğu durumlarda düzeltme için öngörülen süreler beklenirken bu süreler sonunda düzeltme işlemleri gerçekleştirilmeyen asansörler, Çankaya Belediyesi teknik personeli tarafından mühürlenerek hizmet dışı bırakılıyor.




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