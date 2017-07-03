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03 Temmuz 2017 17:09

Çankaya’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaparak başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri sıcak havada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çankaya’da asfalt çalışmaları devam ediyor

03 Temmuz 2017 17:09


Geçen yıl asfalt sezonunu rekorla kapatan ve bu yıla da hızlı bir giriş yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde çöl sıcaklarının görüldüğü şu günlerde ilçede yer alan sokakları asfaltsız bırakmamak için asfalt serimine devam eden Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım ve yama olmak üzere 124 mahallenin tümünde koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olmanın verdiği sorumlulukla vatandaş memnuniyetini ön plana alan belediye, her seneyi rekorlarla kapatırken bu sene hedef olarak koyduğu 150 bin rakamına ulaşmak için asfalt seriminde sıcaklığa aldırış etmeden Çankayalılara hizmet etmeye devam ediyor.




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