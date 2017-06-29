Çankaya’da atık yağlar biodizele dönüşüyor

Çankaya Belediyesinin çevreye duyarlı çalışmaları sürüyor. Belediye tarafından toplanması sağlanan atık yağlar biodizel yakıta dönüşüyor. Belediye’nin denetimleri ve çalışmaları ile her geçen gün yaygınlaştırılan bitkisel atık yağ toplama işlemleri ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Üç ayda 200 ton atık yağ toplandı

Kızartmalık bitkisel atık yağların doğaya karışarak zararlı olmasının önüne geçilen çalışmalar kapsamında, toplanan bitkisel atık yağlar, yetkili firmalarca biodizel yakıta dönüştürülüyor. Son üç ayda Belediye ekiplerinin çalışmalarının sonucunda yaklaşık 200 ton atık yağ toplanması sağlandı. İlçe genelinde yaklaşık 300 sitenin yanı sıra lokanta, kafeterya, yemekhane gibi işyerlerine konan “atık yağ bidonları” 50 litre yağ alabiliyor. Düzenli periyodlarla yetkili firmalarca toplanması sağlanan evsel atık yağlar, daha sonra ülke ekonomisine de katkı sağlayacak biodizele dönüştürülüyor. Böylece hem doğada oluşabilecek zararın önüne geçilmiş hem de çevreyle dost olan enerji üretilmiş oluyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimlerde henüz atık yağ sözleşmesi olmayan işyerlerini konuyla ilgili bilgilendirerek gerekli uyarıları yapıyor. İşyerlerinin yanı sıra atık yağ toplanmasına uygun olan sitelerin bilgilendirilmesi ve çalışmaya dahil edilmeleri ile birlikte Çankaya’da çevre dostu uygulama her geçen gün artarak sürüyor.