Çankaya’da bayram denetimi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor. Ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlemelerinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konusundaki davranışlarını da inceleyen Belediye ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Alışverişin en çok yapıldığı bayram öncesi günlerde vatandaşların haksızlığa uğramaması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesine sosyal medya, Çözüm Merkezi gibi iletişim kanallarından ulaşabilecekleri bilgisini de verdi.

Denetimlerin, satışların arttığı bayram öncesi dönemde sıklaştırıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratacak hususları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Halkın sağlığına tehdit oluşturan davranışları önleyecek tedbirleri denetimlerle gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Taşdelen, “Vatandaşların sağlığını etkileyecek tarihi geçmiş ürünler satan ve imalat koşullarına uymayan gıda işletmelerine yönelik cezai yaptırımlarımızı yetkimiz ölçüsünde yerine getiriyoruz. Her ne olursa olsun kurallara uymayan işletmeler için önlem alıyoruz. Bayram öncesi de özellikle tatlı imalatı yapan yerlerde denetim uyguluyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir olumsuzlukla karşılaştıklarında da mutlaka belediyesine bildirsin. Zabıta ekiplerimiz 7/24 görevde” ifadelerinde bulundu.