Çankaya’da bayram öncesi denetimi

Çankaya Belediyesi rutin denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürürken yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramların vazgeçilmezi olan tatlı ve şekerleme ürünleri üretim yerleri ile kuru yemiş dükkanlarında denetim gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’na az bir süre kala vatandaşların yoğun olarak alışveriş yapmaya geldiği şeker, kuru yemiş, pasta ve unlu mamul imalathaneleri ile satış noktalarında denetimlerini sıklaştıran Çankaya Belediyesi, ürünlerin tazeliği ve hijyeni konusunda özen gösterdi. Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi ile ambalajlarının standartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, açıkta satılan tatlı ve unlu mamullerin hijyenik olarak üretim uygunluklarına dikkat ettiler. Vatandaşların Ramazan Bayramı süresince tüketecekleri tatlı, şekerleme, unlu mamuller ve kuru yemişlerin standartlara uygun olmasını denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamanın mutluluğunu yaşadı.

Çankaya sınırları içerisinde bozuk ürün ve kötü muamele ile karşılaşan vatandaşlar Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi’nin 444 06 01 ve Telsiz Merkezi’nin 230 75 51 no’lu telefondan şikayetlerini iletebilecekler.