Çankaya’da bayram temizliği

Çankaya’da Ramazan Bayramı öncesi ibadethane temizliği hız kazandı. Yıl boyunca, ilçe sınırları içinde bulunan tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen belediye ekipleri, günün erken saatlerinde başlayan temizlikle, baştan aşağıya süpürülüp silinen cami ve mescitleri, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için ekip sayısını da arttıran Çankaya Belediyesi, bayram boyunca rutin temizlik hizmetlerini de sürdürecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamu sağlığının her şeyin ötesinde önemli olduğunu vurgulayarak, “Sokaklardan ibadethanelere; pazar yerlerinden, okullara kadar vatandaşlarımızın kullandığı her alanı temiz ve sağlıklı tutmak bizim birincil görevimiz. Hayat neredeyse biz orada bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.