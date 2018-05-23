Çankaya’da bir ayda 5 bin 165 ton ambalaj atığı toplandı

Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanmasını sağlayarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Çankaya’yı daha temiz ve yeşil hale getirerek çevre bilincini arttırmak amacıyla hız kesmeden süren çalışmalar kapsamında her ay tonlarca çevresel atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Son bir ayda yapılan çalışmalarda 5 bin 165 ton ambalaj atığı toplanmasını sağlayan ekipler, 231 iç mekan kutusu ile 7 adet konteyner ve kumbara dağıttı.

Ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının yanı sıra bitkisel atık yağlar, piller ve elektronik atıkların da toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, bu çalışmalar ile zararlı atıkların doğaya karışmasının önüne geçerek aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamış oluyor.