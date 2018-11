Çankaya'da Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu hizmete açıldı

Buz sporları alanında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonunu'nun açılışını gerçekleştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğiyle daha yapacağımız çok şey var" dedi.

Çankaya Belediyesi buz sporları alanında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonunu hizmete açtı. 2 bin 752 metre kare alan üzerine inşa edilen Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu, 578 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünüyle, buz hokeyi müsabakalarına da uygun olarak inşa edildi. Tesiste ayrıca 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılacağı iki çok amaçlı stüdyo, 270 metrekarelik kafe ve restoran da hizmet verecek.

Rahşan Ecevit'in katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çankayamızın bütün eksiklerini tek tek tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda kapalı yüzme havuzumuzu Birlik Mahallesi'nde hizmete açmıştık. Erdal İnönü kapalı yüzme havuzumuzu hizmete açmıştık" ifadelerini kullandı.

"Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğiyle daha yapacağımız çok şey var"

Belediye olarak hep ilkleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben adayken bana sormuşlardı çılgın projelerimiz var mı diye. Ben de şöyle yanıtlamıştım; bizim her projemiz kuruşu kuruşuna hesaplanmış, her şeyi somut olarak hesap edilmiş gerçekçi projelerdir. Projenin çılgını olmaz. Proje eğer fizibilitesi sağlamsa, halkın ihtiyacına cevap veriyorsa o proje gerçekçi projedir. Biz CHP'liyiz. Bizde böyle projeler olmaz. Biz halkımızın yararına, kamunun yararına projeleri hayata geçiririz. Hiçbir işi kimseye peşkeş çekmeyiz. Ranta kurban etmeyiz. O nedenle CHP'nin çılgın projesi olmaz ama çılgınca çalışacak olan ekibi olur, partilileri olur. 4 buçuk yılda bunların hepsini tek tek örnekleriyle hayata geçirdik. 4 buçuk yılda belediye tarihimizin en büyük yatırım programını tarihe geçirdik. Türkiye'de çok değişik illerden beni konferanslara çağırırlar, giderim. Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini nasıl başardınız diye soruyorlar. Geçtiğimiz hafta benzer bir davet Londra'dan geldi. London School of Economics değişen dünyadan sol politikalar noktasında iki günlük bir konferanslar dizisi yaptı. Oraya Portekiz Başbakanı, Yunanistan Ekonomi Bakanı gibi sol dünyanın Avrupa'yı şu anda sosyal demokrasiye tekrar döndüren sol dünyanın önder isimleri çağrıldı. O konferansların biri de değişen Avrupa'da yeni sol stratejiler konusunda bir oturum da sosyal demokrat belediyecilikti. Bütün dünya üzerinden, Avrupa üzerinden sosyal demokrat belediyeciliğini nasıl oluşturduğunu anlatması için iki belediye davetliydi. Biri Barcelona Belediyesi, diğeri Çankaya Belediyesiydi. Dünya gerçekten küçük. Sizin Çankaya'da yaptığınız Londra'dan da takip ediliyor ve takdir ediliyor. Belediyecilik anlatılacağı zaman Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Çankaya Belediyesi çağrılıyor. Demek ki yaptıklarımız yurt dışında da takip ediliyor, takdir ediliyor. Bunu görmek de bizim açımızdan çok güzeldi. Tek dönem bize yetmedi. Çok projelerimiz var. Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğiyle daha yapacağımız çok şey var."

"Bülent Ecevit dürüst ve namuslu kişiliğiyle bugün herkesin değerini bir kez daha anladığı genel başkanımızdır"

Gençlerin aydınlık, çağdaş, Atatürk'ün izinde yetişmesini istediklerini vurgulayan Taşdelen, "Ankara'nın bir eksikliğini gideriyoruz ve Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu'nu açıyoruz. Bülent Ecevit ismini Oran'da bir parkımıza büstüyle beraber ismini verdik. Bülent Ecevit 40 yıl bu mahallede yaşadı. Bülent Ecevit 1965'te ortanın solu kavramıyla Türkiye'yi tanıştıran, Kuvay-i Milliye ruhunu sol sosyal demokrat ideolojiyle bütünleştiren, antiemperyalizmin tanımını en güzel yapan insandır. 1976'da CHP'nin tüzüğüne CHP demokratik sol bir partidir diye yazan genel başkanımızdır. Yani işçi hakları, sendika hakları, çalışma hayatının bütün ilerici hamleleri ve Türkiye'ye demokratik sol kavramı kazandıran liderimizdir. Dürüst, namuslu kişiliğiyle bugün herkesin değerini bir kez daha anladığı genel başkanımızdır. Bu tesisimizde buz sporlarıyla ilgili nice gencimiz yetişecek. Biz gençlerimizin kindar yetişmesini istemiyoruz. Onun için yüzme havuzları açıyoruz, buz pateni salonları açıyoruz. Onların aydınlık, çağdaş, Atatürk'ün izinde yetişmesini istiyoruz. İçinde buz pateni salonu ve iki büyük çok amaçlı spor salonu var. Kapsamlı bir tesis açıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bülent Ecevit bütün ömrünü Türkiye'de yolsuzluklara adadı"

TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök ise açılışın basit bir açılış olmadığının altını çizerek, "Bu açılışın arkasında Türkiye'nin, sosyal demokrasinin tarihi var. Bir hayatın içinde nezaket var, eşi Rahşan Ecevit'le beraber Türkiye'ye örnek olmuş bir aile yaşantısı var, siyasi lider var. Kısaca bir insan var. Bülent Ecevit bütün ömrünü Türkiye'de yolsuzluklara kaçtı adadı. Bir kuruş haram lokma boğazından geçmedi. Bülent Ecevit gibi Başbakanlık yapıp devletin önemli kademelerinde görev aldıktan sonra adı bir kuruş dedikoduya karışmamış bir tek lider var mıdır? Nasıl geldiyse öyle ayrıldı siyasetten" dedi.

Açılışa Rahşan Ecevit, Taşdelen ve Gök'ün yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Ankara İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı. Vatandaşlar, konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu'nu gezerek sergilenen paten gösterisini izledi.