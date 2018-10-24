Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

Çankaya'da Cumhuriyet'in 95. yılı Ata'nın yanı başında yine coşkuyla kutlanacak. Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler saat 19.00'da meşaleli yürüyüşle başlayacak. Kutlamalar, Türk pop müziğinin sevilen sesi Nilüfer'in sahne alacağı programla devam edecek.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılını düzenlediği etkinliklerle kutlayacak. Bahçelievler 7. Cadde'nin Milli Kütüphane tarafında saat 19.00'da başlayacak ve cadde boyunca sürecek meşaleli yürüyüşün ardından Anıtpark'ta Nilüfer konseri gerçekleşecek.

Çankayalılara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin Cumhuriyet'le, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yılında Cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla ellerimizde meşalelerle Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'a yürüyeceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi, Cumhuriyet sevgisi olan her vatandaşımızı bu yürüyüşe ve Cumhuriyet Bayramı konserine davet ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Türk müziğinin sevilen sesi ünlü sanatçı Nilüfer konseri ile taçlanacak. Konser, saat 19.30'da Anıtpark'ta gerçekleşecek.