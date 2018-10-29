Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

Çankaya'da Cumhuriyetin 95. yılı Anıtpark'ta coşkuyla kutlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler binlerce Cumhuriyet sevdalısının katıldığı meşaleli yürüyüşünün ardından Nilüfer konseriyle taçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının yanı başında Cumhuriyetin 95. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Kütüphane'nin önünden başlayan meşaleli yürüyüş Türk bayraklarıyla donatılan Anıtpark'ta Türk müziğinin sevilen sesi, ünlü sanatçı Nilüfer'in sahne almasıyla devam etti.

Meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen gruba Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen önderlik etti. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Taşdelen, alana gelenleri, “Hizmet etmekten onur duyduğum Mustafa Kemal'in askerleri hepiniz hoş geldiniz” diye selamladı.

Cumhuriyet'in Ankara'da kurulduğunu hatırlatan Taşdelen, “Mustafa Kemal'in 28 Ekim akşamı ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği yer Çankaya'dır. İstedikleri kadar Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu İstanbul'da düzenlesinler. Türkiye'nin kalbinden ne Cumhuriyeti ne de Ankara'yı silemezler” dedi.

Cumhuriyetin fazilet olduğunu vurgulayan Taşdelen, aklın, bilimin ışığında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kula kulluğu sildiğini, eşit yurttaşlığı getirdiğini ve egemenliği bir kişiden alıp halka verdiğini belirtti. Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm bu yaptıklarından dolayı ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen kalplerden silinmediğini söyledi.

“Onlar siler biz yazarız”

Taşdelen, birilerinin ısrarla Atatürk'ün adını her yerden silme çabası içerisinde olduğunu ileri sürerek, “Statlardan, meydanlardan, onun adını silmek gibi sonuçsuz bir çaba içindeler ancak milyonların kalbinden silemezler. Onlar silse de biz yazmaya devam ederiz. En büyük parkımız Ahlatlıbel'in adını Atatürk Parkı yapmak bizim için onurdur” dedi.

Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

“Devlet batıranlar devlet kuranlara dil uzatıyor. Bir ulus, bir millet kendi değerlerine sahip çıkar. Hangi partiye oy verirsek verelim bizim bir vatanımız, bir milletimiz, bir bayrağımız bir Atatürk'ümüz var, bunlar ortak değerlerimiz. Bize bu güzel vatanı bırakan dünden bugüne tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu ülkeyi sonsuza kadar koruyacağız.”

“Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak”

Taşdelen, “Göreve geldiğim günden bu yana Atatürk'ün tek bir sözüyle hareket ettim: ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak.' Bu sözü kendime şiar edindim. Çünkü karanlıktan aydınlığa çalışarak çıkabiliriz. 4,5 yılda çok çalıştık. Çankaya'nın en büyük yatırım planını hayata geçirdik ve en iyi ilçe belediyesi seçildik. Tüm bunları yapmak zorundaydık çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesidir” diye konuştu.

Andımız yıllar sonra ilk kez Çankaya'da okundu

Taşdelen, Türkiye gündeminde tartışma konusu olan Andımız'ı alanda bulunan binlerce kişiyle hep bir ağızdan okudu. Çankaya'nın Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağını belirten Taşdelen, “Bizler Anadolu toprağından Nazımlardan, Uğur Mumculardan, Mustafa Kemallerden geliyoruz. Mustafa Kemallerden gelenler asla yılmazlar” dedi.

Unutulmaz şarkılarıyla alana gelenlere güzel bir akşam yaşatan Nilüfer, duygularını, “Anıtkabir'in yanı başında, Atatürk'ün huzurunda şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir onurdur, şereftir. Bizleri böyle anlamlı bir günde bir araya getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti. Nilüfer konserini binlerce Çankayalının eşlik ettiği 10. Yıl Marşı ile tamamladı.