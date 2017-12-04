Çankaya’da engelliler haftası kutlandı

İlk olarak, “Engelli Hizmetlerinde Erişilebilirlik Eylem Planı”çalıştayı gerçekleştiren Belediye, engelli bireylerin ürettiklerini sergilemeyi ve onları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmayı da ihmal etmedi.

Çankaya Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında “Engelli Hizmetlerinde Erişilebilirlik Eylem Planı” çalıştayı düzenledi. Engellilerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelinen çalıştayda, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşama erişebilmesinin önünü açmak üzere daha fazla neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen “Altın Eller Cam Sergisi”nde ise Uluslararası Omurilik Felçliler Derneği üyelerinin ürettiği cam objeler ve portreler büyük beğeni topladı. Sergiyi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de gezdi.

Etkinlikler kapsamında, sanatçı Betül Arım’ın tek kişilik oyunu “Dışarda Hiçbir Şey Var”da Yılmaz Güney Sahnesi’nde başta engelli vatandaşlar olmak üzere sanatseverlerle buluştu. Herkesin tek ve biricik olduğunu, yaşamın çok özel bir armağan olduğunu vurgulayan oyun, dakikalarca alkışlandı. Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde olması için tam destek verdiği Ç’engel Atölye ise karma sergisiyle Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. 7 Aralık 2017 tarihine kadar görülebilecek sergi, biraz destekle sanatın ve üretimin önünde de bir engel olmadığını gözler önüne serecek.