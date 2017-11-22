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22 Kasım 2017 14:09

Çankaya’da eşitlik eğitimleri devam ediyor

Çankaya Belediyesi, eşitlikçi toplumun geliştirilmesi ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor.

Çankaya’da eşitlik eğitimleri devam ediyor

22 Kasım 2017 14:09


Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan dezavantajların giderilmesi, eşitlikçi toplumun geliştirilmesi ve farklılıkların görünür kılınması amacıyla başlattığı eğitimleri sürdürüyor. Türk Belediyelerinde Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi kapsamında başlatılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi”nin ardından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık” eğitimleri devam ediyor. Belediyenin toplantı salonunda personele yönelik düzenlenen eğitimde “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Yönetimler”, “Toplumsal Cinsiyet Kavramları”, “Cinsel Yönelim”, “Nefret Suçu” gibi konular ele alındı. Eğitimcilerden Psikolog Zehra Tosun, toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetimlerin önemine değinerek, “Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek düşünmesi, ayrımcılıktan uzak dönüştürücü politikalar izlemesi eşitlik için son derece önemli” dedi.


Tosun, Çankaya Belediyesinin babalara yönelik başlattığı eğitimin dönüştürücü ve eşitlikçi bir çalışma olduğunu belirterek, “Söz konusu babalık eğitimi, çocuk bakmak kadının işidir algısını dönüştürücü, anne babanın sorumlulukları açısından da eşitlikçi bir yaklaşım içindedir” diye konuştu.


Kaos GL Derneği kurucularından Ali Erol da, Çankaya Belediyesinin kamu ile buluşmalarında önemli katkıları olduğunu belirterek, “Sorunlarımızı, toplumda var olma mücadelemizi sivil toplum ve kamu kuruluşları aracılığıyla paylaşıyoruz. Hayatta eşit özneler olarak var olmaya çalışıyoruz. Eşit vatandaşlar olmak için yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, Meclisten esnafa kadar her kesime ulaşmaya, temas kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Nisan 2017’de başlayan proje, 2018 Mayıs’ta düzenlenecek uluslararası bir konferansla sona erecek.




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