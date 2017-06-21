Çankaya’da gecekondular tarih oluyor

Çankaya Belediyesi hızlı kentleşme, plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekonduları yıkmaya devam ediyor. İlçede yer alan tehlike arz eden, işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespitini yaparak bir bir yıkan Çankaya Belediyesi kent estetiğine de katkıda bulunuyor. Görüntü kirliliğine neden olan gecekonduları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca bir bir yıkan Çankaya Belediyesi, 2015 yılında 123, 2016 yılında 536 gecekondunun yıkımını gerçekleştirirken bu sene ilk 5 ayda 90 gecekondunun yıkımını koordineli biçimde tamamladı. Gecekonduların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran belediye, resmi kurumlarla iş birliği yapmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşların dilekçelerini ve taleplerini de dikkate alan belediye, vatandaşların yıkılması için dilekçe verdiği 200 gecekondudan 174’ünü yıktı.