Çankaya’da haşereyle mücadelede yoğun mesai başladı

Ekipler vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek için de şikayet hattı oluşturdu.

Çankaya Belediyesi aniden yükselen hava sıcaklıkları ile birlikte artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına hız verdi. Bölge genelinde ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam ediyor. Yetkililer mevsim normallerinin üzerinde yağmurların yağmasının ardından sıcakların ani yükselişiyle birlikte yaprak bitlerinin yumurtalarından çıktığını ve bunun da ağaç sineği sayısında artışa neden olduğunu söyledi. Ekosistemin dengesi açısından önemli bir olay olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Yaprak bitleri yani ağaç sineklerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak ekiplerimiz en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde ilaçlama yapılıyor. Yaprak bitlerinin ilaca karşı direnç kazanmaması için ise ortalama olarak kullandığımız ilacı, 2 yılda bir değiştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi. Yetkililer, sitelerde, kişisel bahçelerde ve yeşil alanlarda kullanılan gübreler konusunda vatandaşları uyararak, gübrelerin karasinek ve pirelerin üreme alanı olduğunu belirtti, aşırı kullanımdan kaçınmayı ve ilaçlı ürün kullanmayı tavsiye etti. Kent zararlılarıyla sadece kimyasal yollarla değil ekolojik yöntemlerle de mücadele eden Çankaya Belediyesi, 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yaparak, “Doğa ve İnsan İçin Biyolojik Mücadele” sloganıyla farklı bir çalışmaya da imza attı. Sivrisinek larvaları ile beslenen İç Anadolu havzasının endemik (yöreye özgü) bir türü olan Aphanius balıkları, Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde bulunan biyolojik gölete bırakıldı. Bu yöntemle, larva mücadelesi konusunda başarıya ulaşıldı, bölgedeki sivrisinek popülasyonunda azalma gözlendi. Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan diğer göletlerde de balıklandırma çalışması yapılmasını planladı.