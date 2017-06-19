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19 Haziran 2017 11:27

Çankaya’da ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz bayram temizliği

Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Evde Temizlik Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram temizliği için de kolları sıvadı.

Çankaya’da ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz bayram temizliği

19 Haziran 2017 11:27


Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi Evde Temizlik Birimi ekipleri, Anadolu kültürünün bir parçası olan bayram temizliğinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Ekipler, periyodik olarak sürdürdükleri evde temizlik hizmetini her bayram öncesi yoğunlaştırıyor. Sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı kesimlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara öncelik veren Çankaya Belediyesi, bayram öncesi evde temizlik hizmetlerini artırdı.


Kendisiyle ilgilenecek bir yakını bulunmayan hasta ve yaşlı kişiler ile geliri ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen evde temizlik hizmetinin amacı, Anadolu kültürünün bir parçası olan bayram temizliğinin yerine getirilmesine yardımcı olmak. Belediye ihtiyaç sahibi kişilere düzenli olarak verdiği hizmeti, bayram öncesi dönemlerde daha da artırıyor. Evde temizlik hizmeti kapsamında vatandaşlara kişisel bakım hizmeti de veriliyor. Saç, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı işlemlerini içeren hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Çankaya’da yaşayan vatandaşların yararlandığı hizmet, başvurusunu yapan ihtiyaç sahiplerine düzenli aralıklarla hizmet veriyor. Çankaya Belediyesi kadın temizlik işçilerinden oluşan evde temizlik ekibi evin kapı, cam, halı silme, süpürme, toz alma gibi komple temizliğini gerçekleştiriyor. Belediyenin bu hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahipleri, karşılığında hiçbir ücret ödemiyor.




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