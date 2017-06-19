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19 Haziran 2017 11:23

Çankaya’da “İklim İçin Eğitim” semineri düzenlendi

Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerinin uluslararası örgütü AIESEC’in “İklim İçin Eğitim” seminerine ev sahipliği yaptı.

Çankaya’da “İklim İçin Eğitim” semineri düzenlendi

19 Haziran 2017 11:23


Her alanda yürüttüğü uluslararası iş birliği çalışmalarına çevre projelerini de dahil eden Çankaya Belediyesi, Uluslararası Ticari Bilimler ve Ekonomi Öğrencileri Birliği’nin (AIESEC) Ankara şubesiyle ile yeni bir eğitim çalışmasına imza attı.


Avrupa Birliği İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi Alper Acar, "İklim İçin Eğitim" projesi kapsamında Gana, Hindistan, Tunus ve Pakistan’dan bir grup öğrenciye "Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikaları" üzerine bir eğitim verdi. Projenin amacı, katılımcı gençlere iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, AIESEC Ankara ile daha önce de, yabancı öğrencilerin değişik sürelerle Çankaya Belediyesinde staj görmesini sağlayan üç yıllık bir işbirliği protokolü imzalamıştı.




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