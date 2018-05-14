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14 Mayıs 2018 12:18

Çankaya’da ilk havuz Temmuz’da açılıyor

Çankaya Belediyesi, Lozan Park’ta inşa ettiği, içinde özel rehabilitasyon havuzunun da yer alacağı Birlik Yüzme Havuzu’nu Temmuz ayında hizmete açacak.

Çankaya’da ilk havuz Temmuz’da açılıyor

14 Mayıs 2018 12:18


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in önemli projeleri arasında yer alan ve Çankaya’da bir ilk olma özelliği taşıyan yüzme havuzlarından ilki Temmuz ayında açılıyor. Yüzme havuzunun yanı sıra yoga, pilates, aerobik ve step alanlarının da bulunacağı tesis, Birlik Mahallesi’nde bulunan Lozan Park içinde inşa ediliyor. Yüzme havuzlarının ikincisinin yapımı Çiğdem Mahallesi’nde devam ederken, Dikmen’de yapılacak havuzun temeli de bu yıl içinde atılacak.


Çankaya’da şimdiye kadar hiç yapılmamış bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yüzme havuzu Çankaya’da önemli bir eksikti. Bu kapsamda üç havuz projelendirdik. İlk olarak Lozan Park içinde inşa ettiğimiz yüzme havuzumuzu 7 Temmuz’da Çankayalı hemşerilerimizin hizmetine açıyoruz. İkincisini Çiğdem Mahallesi’nde üçüncüsünü ise Dikmen’de açacağız. Çankaya’yı proje anlamında da Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.



Yarı olimpik havuz


2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Birlik Kapalı Yüzme Havuzu ve su sporları kompleksi 7 Temmuz’da hizmete girecek. Olimpik standartlar ve kalitede inşa edilen, içinde bir adet 25 metre uzunluğunda altı kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve 25 metrekare rehabilite ve eğlence havuzu yer alacak tesislerde Çankayalılar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak.




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